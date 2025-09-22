Dauerregen in Bayern – Landesamt sieht steigendes Risiko

Nach den Regenfällen zum Wochenstart warnen Bayerns Hochwasserexperten vor ersten Überflutungen. Der Dauerregen könnte besonders vom nördlichen Schwaben bis nach Oberfranken zu vorübergehenden Ausuferungen führen, berichtete der Hochwassernachrichtendienst des Landesamtes für Umwelt in Augsburg.

Am Montag hatten einzelne Messstellen bereits die Meldestufe 1 überschritten. Ein Erreichen von Meldestufe 2 wurde in einigen Ortschaften nicht ausgeschlossen. Dies bedeutet überflutete Äcker und teils auch einzelne überschwemmte Straßen. Gebäude sind normalerweise erst ab Meldestufe 3 bedroht.

Das Landesamt teile mit, dass es am Dienstag zwar weitgehend trocken bleiben soll. «Aber in der Nacht zum Mittwoch und am Mittwoch selbst werden weitere stärkere Flächenniederschläge folgen.» Aufgrund der Wetterlage ist nach Einschätzung der Fachleute eine Hochwassereinschätzung für die nächsten Tage noch schwierig.