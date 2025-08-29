Icon Menü
Höchste Quote seit 2010: Zahl der Arbeitslosen in Bayern nimmt zu

Höchste Quote seit 2010

Zahl der Arbeitslosen in Bayern nimmt zu

Die Arbeitslosigkeit im Freistaat wächst. Mit einer Arbeitslosenquote von 4,2 Prozent ist sie in einem August so hoch wie seit 15 Jahren nicht mehr.
Von dpa
    Die Arbeitslosigkeit in Bayern hat im August weiter zugenommen. (Archivbild)
    Die Arbeitslosigkeit in Bayern hat im August weiter zugenommen. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

    Die Zahl der Arbeitslosen in Bayern ist im August auf 326.947 gestiegen. Das sind 14.923 oder 4,8 Prozent mehr als noch im Vormonat, wie die Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte.

    Die Arbeitslosenquote im Freistaat legte auf 4,2 Prozent zu - ein Anstieg um 0,2 Prozentpunkte im Vergleich zum Juli. Damit sei die Arbeitslosenquote in einem August so hoch wie seit 2010 nicht mehr, teilte der stellvertretende Chef der Regionaldirektion, Peter Michel, mit. Stichtag für die aktuellen Daten war der 13. August.

