Hubschrauber im Einsatz: 26-Jähriger nach Party in Passau vermisst

Hubschrauber im Einsatz

26-Jähriger nach Party in Passau vermisst

Nach einer Feier am Wochenende in Passau fehlt von einem 26-Jährigen jede Spur. Polizei und Rettungskräfte suchen mit Hochdruck. Bislang ist nur wenig bekannt.
Von dpa
    Die Polizei sucht mit Hochdruck nach einem 26-Jährigen. (Symbolbild)
    Die Polizei sucht mit Hochdruck nach einem 26-Jährigen. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Polizei und Rettungskräfte suchen unter anderem mit einem Hubschrauber und einer Drohne nach einem 26-Jährigen in Passau. Der Mann sei nach einer Feier in der Innenstadt nicht mehr aufgetaucht, teilte die Polizei mit. Ein Unglücksfall könne nicht ausgeschlossen werden, sagte ein Sprecher der Polizei.

    Die Polizei, Feuerwehr, Wasserwacht und DLRG suchten den Angaben zufolge in einem größeren Umkreis nach dem 26-Jährigen, der zuletzt am frühen Sonntagmorgen gegen 1.00 Uhr gesehen wurde. Die Suche sei bislang nicht erfolgreich gewesen, hieß es.

