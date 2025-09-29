26-Jähriger nach Party in Passau vermisst

Polizei und Rettungskräfte suchen unter anderem mit einem Hubschrauber und einer Drohne nach einem 26-Jährigen in Passau. Der Mann sei nach einer Feier in der Innenstadt nicht mehr aufgetaucht, teilte die Polizei mit. Ein Unglücksfall könne nicht ausgeschlossen werden, sagte ein Sprecher der Polizei.

Die Polizei, Feuerwehr, Wasserwacht und DLRG suchten den Angaben zufolge in einem größeren Umkreis nach dem 26-Jährigen, der zuletzt am frühen Sonntagmorgen gegen 1.00 Uhr gesehen wurde. Die Suche sei bislang nicht erfolgreich gewesen, hieß es.