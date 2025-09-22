Icon Menü
Illegale Einfuhr: Kiloweise Pyrotechnik bei Grenzkontrolle in Auto gefunden

Illegale Einfuhr

Kiloweise Pyrotechnik bei Grenzkontrolle in Auto gefunden

Ohne Erlaubnis, aber mit jeder Menge Pyrotechnik wollte ein Mann über die Grenze nach Deutschland fahren. Doch Beamte der Bundespolizei machen ihm einen Strich durch die Rechnung.
Von dpa
    Der 42-Jährige hatte keine Erlaubnis die Sprengkörper nach Deutschland einzuführen. (Symbolbild)
    Der 42-Jährige hatte keine Erlaubnis die Sprengkörper nach Deutschland einzuführen. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

    Kiloweise Pyrotechnik haben Polizisten bei einer Kontrolle in der Oberpfalz an der tschechischen Grenze in einem Auto gefunden. Der 42 Jahre alte Fahrer hatte insgesamt 16 Kilogramm Böller und Feuerwerksbatterien dabei, wie die Polizei mitteilte. Für die Einfuhr hatte er keine Berechtigung.

    Die Beamten beschlagnahmten die Feuerwerkskörper nach der Kontrolle am Samstag bei Waidhaus (Landkreis Neustadt an der Waldnaab). Gegen 42-Jährigen wird wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.

