Im Wald gestürzt: Radfahrer stürzt und wird tödlich verletzt

Im Wald gestürzt

Radfahrer stürzt und wird tödlich verletzt

Ein Ersthelfer findet einen bewusstlosen Mann an einem Waldweg. Er versucht, ihn zu reanimieren, doch der Mann stirbt.
Von dpa
    Die Identität des Toten ist auch Tage nach dem Unfall noch ungeklärt. (Symbolbild)
    Die Identität des Toten ist auch Tage nach dem Unfall noch ungeklärt. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa

    Ein Radfahrer ist an einem Waldweg in Oberbayern gestürzt und an seinen Verletzungen gestorben. Ein Ersthelfer hatte noch versucht, den Mann wiederzubeleben, wie die Polizei mitteilte. Er hatte den bewusstlosen Radfahrer am Sonntagabend an einem Weg zwischen Rachelalm und Marquartstein (Landkreis Traunstein) gefunden. Auch Bergwacht und Notarzt waren im Einsatz.

    Die Identität des Radfahrers sei bislang nicht geklärt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Der Mann soll älter als 60 Jahre gewesen sein. Die Ermittler suchen weiterhin Zeugen und Hinweise.

