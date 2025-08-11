Mann nach Angriff mit spitzem Gegenstand in U-Haft

Nach einem Angriff mit einem spitzen Gegenstand auf einen Jugendlichen und einen Mann in der Coburger Innenstadt sitzt ein Mann in Untersuchungshaft. Ermittelt werde gegen den 25-Jährigen wegen eines versuchten Tötungsdelikts, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann soll am Coburger Schlossplatz nach einem Streit einen 17-Jährigen und einen 20-Jährigen leicht verletzt haben.

Der mutmaßliche Angreifer und die beiden Verletzten seien alle syrische Staatsbürger, teilte die Polizei mit. Der 17-Jährige und der 20-Jährige wurden demnach in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Bei der Tatwaffe handle es sich um «ein Messer oder einen ähnlichen Gegenstand».

Auf der Flucht sei der 25-Jährige in eine weitere Auseinandersetzung mit einer anderen Gruppe verwickelt gewesen. Dabei habe er andere Menschen mit der mutmaßlichen Tatwaffe bedroht, aber niemanden verletzt. Nach kurzer Fahndung hätten Polizisten den Mann am Samstagabend festgenommen. Seit Sonntag sitze er in Untersuchungshaft.