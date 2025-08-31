Unglück in Ruhpolding: Kletterer stürzt in den Tod

Ein Kletterer aus dem Landkreis Traunstein ist in Ruhpolding tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei ging am Samstagnachmittag ein Anruf seiner Lebensgefährtin ein, die den 58-Jährigen reglos am Wandfuß des Klettergartens gefunden hatte. Rettungskräfte der Bergwacht und der Polizei konnten nur noch seinen Tod feststellen.

Die Frau hatte sich Sorgen gemacht, nachdem ihr Partner nicht wie vereinbart zurückgekehrt war. Nach bisherigen Erkenntnissen war der erfahrene Kletterer alleine unterwegs und vermutlich beim Abseilen abgestürzt.