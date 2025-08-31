Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Kletterunfall: Unglück in Ruhpolding: Kletterer stürzt in den Tod

Kletterunfall

Unglück in Ruhpolding: Kletterer stürzt in den Tod

Ein erfahrener Kletterer kommt im Klettergarten Ruhpolding ums Leben. Seine Lebensgefährtin alarmiert die Rettungskräfte - doch die können nicht mehr helfen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Kletterer war offenbar alleine unterwegs und beim Abseilen in den Tod gestürzt. (Symbolbild)
    Der Kletterer war offenbar alleine unterwegs und beim Abseilen in den Tod gestürzt. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

    Ein Kletterer aus dem Landkreis Traunstein ist in Ruhpolding tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei ging am Samstagnachmittag ein Anruf seiner Lebensgefährtin ein, die den 58-Jährigen reglos am Wandfuß des Klettergartens gefunden hatte. Rettungskräfte der Bergwacht und der Polizei konnten nur noch seinen Tod feststellen.

    Die Frau hatte sich Sorgen gemacht, nachdem ihr Partner nicht wie vereinbart zurückgekehrt war. Nach bisherigen Erkenntnissen war der erfahrene Kletterer alleine unterwegs und vermutlich beim Abseilen abgestürzt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden