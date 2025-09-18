Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Koainfund: Drogen und Waffen in Bad Tölz sichergestellt

Koainfund

Drogen und Waffen in Bad Tölz sichergestellt

Bei einer Razzia fielen der Polizei unter anderem 100 Gramm Kokain in die Hände.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei in Bad Tölz hat Kokain sichergestellt (Archivbild).
    Die Polizei in Bad Tölz hat Kokain sichergestellt (Archivbild). Foto: Marcus Brandt/dpa

    Bei einer Drogenrazzia im Raum Bad Tölz hat die Polizei unter anderem 100 Gramm Kokain sowie weiteres Rauschgift, Bargeld und Messer sichergestellt. Zwei Personen im Alter von 21 und 29 Jahren seien festgenommen und in Untersuchungshaft genommen worden, teilte die Polizei mit.

    Die Polizei ermittelt seit längerer Zeit gegen fünf Männer im Alter zwischen 21 und 34 Jahren wegen des Verdachts auf Drogenhandel. Auf der Grundlage eines richterlichen Beschlusses wurden an diesem Dienstag mehrere Wohnungen durchsucht.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden