Körperverletzung und Diebstahl: Fahrradfahrer schlägt Ehepaar im Rappenalptal

Körperverletzung und Diebstahl

Fahrradfahrer schlägt Ehepaar im Rappenalptal

Ein Ehepaar wandert mit seinen Enkelkindern. Als sie vorbeifahrende Fahrradfahrer darum beten, langsamer zu fahren, reagiert einer von ihnen gewalttätig.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sucht nach dem unbekannten Täter. (Symbolbild)
    Die Polizei sucht nach dem unbekannten Täter. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Ein Fahrradfahrer hat ein Ehepaar im Rappenalptal bei Oberstdorf (Landkreis Oberallgäu) geschlagen und beklaut. Das Paar war mit seinen zwei Enkelkindern unterwegs, als drei Radfahrer vorbeifuhren, wie die Polizei mitteilte. Die Frau rief ihnen zu, langsamer zu fahren wegen der vorauslaufenden Kinder.

    Daraufhin soll einer der Radfahrer umgekehrt sein und der Frau mit der Faust auf den Kopf geschlagen haben. Auch habe er dem protestierenden Ehemann mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen, seine Wanderstöcke zerbrochen und mitgenommen, sagte die Polizei. Das Ehepaar wurde leicht verletzt.

    Die Polizei ermittelt gegen den unbekannten Täter wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung sowie Diebstahl und sucht nach Zeugen.

