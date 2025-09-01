Nach Massen-Streit: Weiterer Verdächtiger festgenommen

Nach einem Streit mit 30 Menschen in München ist ein weiterer Verdächtiger festgenommen worden. Ein 21-Jähriger sei am Samstagnachmittag am Münchner Flughafen bei der Rückreise nach Deutschland festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Zuvor wurde bereits ein 27 Jahre alter Mann inhaftiert.

Die Polizei ermittelt derzeit wegen versuchter Tötung in einem Konflikt mit mehr als 30 Personen in der vergangenen Woche. Zwischen zwei Gruppen war es im Stadtteil Schwabing-Freimann zu einem Streit gekommen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei kam bei der Auseinandersetzung auch eine Machete zum Einsatz, die von der Polizei sichergestellt wurde. Zwei 19-Jährige wurden verletzt, sie wurden zur Behandlung in Kliniken gebracht. Mehrere an dem Streit Beteiligte sollen noch vor Eintreffen der Polizei geflohen sein.

Als die Polizei vergangene Woche eine Wohnung in Schwabing-Freimann durchsuchen wollte, lag den Angaben zufolge eine «erhebliche Gefahrenlage» vor, sodass die Beamten mehrere Warnschüsse abgaben. Ein 52 Jahre alter Mann wurde demnach festgenommen, am selben Tag aber wieder freigelassen. Gegen ihn wird nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.