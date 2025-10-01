Icon Menü
Kriminalität: 62-Jähriger soll Ehefrau mit einem Messer verletzt haben

Kriminalität

62-Jähriger soll Ehefrau mit einem Messer verletzt haben

Ein Mann soll mit einem Messer auf seine Ehefrau losgegangen sein. Er wird vorläufig festgenommen, doch vieles bleibt zunächst unklar.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei wurde wegen einer Stichverletzung in eine Asylunterkunft gerufen. (Symbolbild)
    Die Polizei wurde wegen einer Stichverletzung in eine Asylunterkunft gerufen. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa

    Ein 62 Jahre alter Mann soll seine Ehefrau in einer Asylunterkunft in Warngau (Landkreis Miesbach) mit einem Messer verletzt haben. Rettungskräfte brachten die 53-Jährige am Dienstagnachmittag mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der Ehemann wurde zunächst festgenommen. Der Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts bestätigte sich jedoch nicht, sodass der Mann wieder auf freien Fuß kam. Er muss sich nun laut Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

    Der genaue Ablauf und die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Bei der ersten Befragung machten die Eheleute den Angaben zufolge widersprüchliche Angaben zum Tathergang. Die Ermittlungen dauerten zunächst an.

