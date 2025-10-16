Icon Menü
Kriminalität: Brennender Feuerwerkskörper fliegt durch offenes Fenster

Kriminalität

Brennender Feuerwerkskörper fliegt durch offenes Fenster

Ein Mann öffnet ein Fenster, um frische Luft in die Wohnung zu lassen. Plötzlich fliegt ein brennender Feuerwerkskörper hinein.
Von dpa
    Durch das Fenster einer Wohnung wirft ein Unbekannter einen brennenden Feuerwerkskörper. (Symbolbild)
    Durch das Fenster einer Wohnung wirft ein Unbekannter einen brennenden Feuerwerkskörper. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Einen brennenden Feuerwerkskörper hat ein Unbekannter durch ein Fenster in die Münchner Wohnung eines Ehepaars geworfen. Wie die Polizei mitteilte, löschte der 36-jährige Bewohner den Brand, bevor das Feuer auf die Wohnung übergreifen konnte. Der Mann hatte das bodentiefe Fenster am Mittwochabend geöffnet, um frische Luft hereinzulassen.

    Die Polizei suchte die Umgebung sofort nach dem Täter ab. Die Fahndung blieb jedoch erfolglos. Der Feuerwerkskörper verursachte nur einen geringeren Schaden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Versuchs einer schweren Brandstiftung aufgenommen.

