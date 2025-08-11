Icon Menü
Kriminalität: Männer stürzen nach Streit Treppe hinab – Polizeieinsatz

Kriminalität

Männer stürzen nach Streit Treppe hinab – Polizeieinsatz

Zwei Männer geraten im niederbayerischen Landshut in Streit, die Auseinandersetzung eskaliert. Wenig später sind zahlreiche Polizisten unterwegs.
Von dpa
    Einer der Männer ist nach dem Polizeieinsatz in Gewahrsam. (Symbolbild)
    Einer der Männer ist nach dem Polizeieinsatz in Gewahrsam. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa

    Bei einem Streit sind zwei Männer in einem Haus in Landshut eine Treppe hinabgestürzt und verletzt worden. Die Polizei habe später mit vielen Kräften nach einem der Beteiligten gesucht, teilten die Ermittler mit. Der 31-Jährige sei mittlerweile in Gewahrsam.

    Nach ersten Erkenntnissen war der Mann in eine Auseinandersetzung mit einem 33-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus verwickelt. Beide Männer seien das Treppenhaus hinabgestürzt, der 33-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Ermittelt werde wegen wechselseitiger Körperverletzung. Die Hintergründe des Streits blieben zunächst unklar.

