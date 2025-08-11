Männer stürzen nach Streit Treppe hinab – Polizeieinsatz

Bei einem Streit sind zwei Männer in einem Haus in Landshut eine Treppe hinabgestürzt und verletzt worden. Die Polizei habe später mit vielen Kräften nach einem der Beteiligten gesucht, teilten die Ermittler mit. Der 31-Jährige sei mittlerweile in Gewahrsam.

Nach ersten Erkenntnissen war der Mann in eine Auseinandersetzung mit einem 33-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus verwickelt. Beide Männer seien das Treppenhaus hinabgestürzt, der 33-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Ermittelt werde wegen wechselseitiger Körperverletzung. Die Hintergründe des Streits blieben zunächst unklar.