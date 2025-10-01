Frau soll Verlobten mit Messer angegriffen haben

Eine 30 Jahre alte Frau soll ihren Verlobten in einer Asylbewerberunterkunft in Traunstein mit einem Messer angegriffen und leicht verletzt haben. Der 39-Jährige sei nach ersten Erkenntnissen nach dem Vorfall am Dienstagabend geflüchtet und habe sich auf der Straße einer Passantin anvertraut, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Er kam den Angaben zufolge zur ambulanten Behandlung der Verletzungen an Hals und Hand ins Krankenhaus.

Die Beamten nahmen die 30-Jährige in der Unterkunft fest. Beide Beteiligten machten laut Polizei und Staatsanwaltschaft von ihrem Schweigerecht Gebrauch. Da gegen die Frau kein dringender Tatverdacht bestehe, kam sie wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen dauerten den Angaben nach zunächst weiter an.