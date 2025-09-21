Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Kriminalität: Gefälschte Etiketten gefunden: Pfand-Betrug vorbereitet

Kriminalität

Gefälschte Etiketten gefunden: Pfand-Betrug vorbereitet

Bei einer Kontrolle finden Grenzbeamte in Oberfranken nicht nur Kokain - sondern auch gefälschte Pfandetiketten und Plastikflaschen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der 50-jährige Beschuldigte muss laut der Mitteilung nun wegen Betrugs vor Gericht. (Symbolbild)
    Der 50-jährige Beschuldigte muss laut der Mitteilung nun wegen Betrugs vor Gericht. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa

    Einige Gramm Kokain und mehrere Bögen gefälschter Pfandetiketten haben Grenzbeamte im Landkreis Wunsiedel bei einer Fahrzeugkontrolle gefunden. Einige Plastikflaschen, die ebenfalls beschlagnahmt wurden, seien bereits mit den falschen Etiketten versehen und so für den Betrug vorbereitet gewesen, teilte die Polizei mit.

    Ein 50-Jähriger soll das Auto gelenkt haben, gegen ihn werde nun wegen Betrugs ermittelt. Das Kokain «im niedrigen einstelligen Grammbereich» fanden die Beamten bei der Kontrolle der 25-jährigen Beifahrerin. Sie erwarte nun ein Verfahren wegen des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden