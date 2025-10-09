Gefälschte Scheine verteilt - Polizei sucht Zeugen

In Oberbayern haben Unbekannte zahlreiche falsche 50-Euro-Scheine verteilt. Die Scheine seien in Manching (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) zwischen Autobahn und Lindenstraße ausgelegt worden, teilte die Polizei mit. Mutmaßliche Täter waren zunächst nicht bekannt. Nun sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen.

Passanten sollten das Falschgeld wohl finden

Verteilt wurde das Geld laut Polizei zwischen Ende September und Anfang Oktober. Die Menge und Platzierung lasse darauf schließen, dass die Scheine bewusst ausgelegt worden seien, damit sie von Passantinnen und Passanten gefunden werden. Ob es sich um einen schlechten Scherz handelte oder was dahinterstecken könnte, sagte ein Polizeisprecher nicht. Es sei Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Wie lassen sich falsche Scheine erkennen?

Wenn mit Falschgeld bezahlt oder es am Automaten einzahlt wird, muss laut Polizei mit strafrechtlichen Folgen gerechnet werden. Wer solche Scheine gefunden oder erhalten hat, sollte also die Polizei informieren. Falschgeld könne anhand von Aufdrucken wie «Copy», «Prop Copy» oder «Movie Money» erkannt werden, hieß es. Sie zeigen zudem keine Sicherheitsmerkmale wie Hologramm, Wasserzeichen, Sicherheitsfaden oder das fühlbare Relief.