Gesuchter 26-Jähriger bei Verkehrskontrolle festgenommen

Beamte haben bei einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn 9 bei Bayreuth einen 26-Jährigen festgenommen, gegen den fünf Haftbefehle vorgelegen haben. Der Mann kam in eine Justizvollzugsanstalt, wie die Polizei mitteilte. Dort muss er nun seine Haftstrafe verbüßen.

Die Haftbefehle lagen wegen des Fehlens einer gültigen Haftpflichtversicherung für das Auto, des mehrfachen Fahrens ohne Führerscheins, Diebstahls und Sachbeschädigung vor.

Die Fahrerlaubnis wurde ihm den Angaben zufolge vor zwei Jahren entzogen. Eine gültige Haftpflichtversicherung hatte der Mann bei der Kontrolle am Samstagabend auch nicht. Deshalb muss der 26-Jährige mit weiteren Anzeigen wegen Fahrens ohne Führerschein und ohne gültige Haftpflichtversicherung rechnen.