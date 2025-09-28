Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Kriminalität: Gesuchter 26-Jähriger bei Verkehrskontrolle festgenommen

Kriminalität

Gesuchter 26-Jähriger bei Verkehrskontrolle festgenommen

Die Polizei kontrolliert auf der Autobahn einen Autofahrer. Dabei stellt sich heraus, dass gegen den Mann mehrere Haftbefehle vorliegen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Gegen den Mann lagen fünf Haftbefehle vor. (Symbolbild)
    Gegen den Mann lagen fünf Haftbefehle vor. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Beamte haben bei einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn 9 bei Bayreuth einen 26-Jährigen festgenommen, gegen den fünf Haftbefehle vorgelegen haben. Der Mann kam in eine Justizvollzugsanstalt, wie die Polizei mitteilte. Dort muss er nun seine Haftstrafe verbüßen.

    Die Haftbefehle lagen wegen des Fehlens einer gültigen Haftpflichtversicherung für das Auto, des mehrfachen Fahrens ohne Führerscheins, Diebstahls und Sachbeschädigung vor.

    Die Fahrerlaubnis wurde ihm den Angaben zufolge vor zwei Jahren entzogen. Eine gültige Haftpflichtversicherung hatte der Mann bei der Kontrolle am Samstagabend auch nicht. Deshalb muss der 26-Jährige mit weiteren Anzeigen wegen Fahrens ohne Führerschein und ohne gültige Haftpflichtversicherung rechnen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden