Kriminalität

Jugendliche brechen mit Axt in Freibad ein

Klopfgeräusche im Freibad, ein zerschlagenes Fenster und durchwühlte Schränke: Die Polizei erwischt zwei Teenager auf frischer Tat.
    Polizisten nahmen die beiden Jugendlichen fest. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Mit einer Axt sollen zwei Jugendliche vergeblich versucht haben, den Tresor in einem Freibad in Karlstadt (Landkreis Main-Spessart) aufzubrechen. Die beiden Jugendlichen im Alter von 14 und 17 Jahren seien von den Beamten auf frischer Tat ertappt worden, teilte die Polizei mit. Ein Bewohner eines nahegelegenen Campingplatzes hatte zuvor Klopfgeräusche aus dem Kassenhäuschen gehört und die Polizei gerufen.

    Den Angaben zufolge sollen die beiden Jugendlichen die Scheibe des Kassenhäuschens eingeschlagen haben. Innen durchwühlten sie demnach sämtliche Schränke und Schubladen. Die Beamten nahmen die beiden zunächst fest, später wurden sie ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittler schätzten den Schaden auf rund 7.000 Euro.

