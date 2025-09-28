Jugendlicher in Erlangen verletzt – Vater greift Polizei an

Mit einem Messer ist ein 15-Jähriger bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen in Erlangen verletzt worden. Ein 17-Jähriger soll den Teenager am Sonntag zunächst mit dem Messer bedroht und ihm anschließend mehrere Stichverletzungen am Oberkörper zugefügt haben, wie die Polizei mitteilte. Der mutmaßliche Täter flüchtete demnach zunächst, konnte aber am Abend vorläufig festgenommen werden.

Für einen zusätzlichen Polizeieinsatz sorgte der Vater des verletzten Jugendlichen: Der 46-Jährige, der laut Polizei rund zwei Promille Alkohol im Blut hatte, versuchte wiederholt, zu seinem Sohn in den Rettungswagen zu gelangen. Als ihn die Beamten daran hinderten, widersetzte er sich den Angaben zufolge und verletzte zwei Polizisten leicht. Gegen ihn werde nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Warum die Jugendlichen Streit hatten, war unklar. Zeugen hätten eingegriffen, daraufhin sei der 17-Jährige geflohen, teilte die Polizei weiter mit. Der 15-Jährige kam in ein Krankenhaus.