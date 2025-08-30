Mann randaliert in Supermarkt und wirft mit Lebensmitteln

Ein 29-Jähriger ist in einem Supermarkt in Starnberg auf einen anderen Kunden losgegangen und hat mit Lebensmitteln um sich geworfen. Grund für den Ausraster am Freitagabend war ein vermeintlich „schiefer Blick“ eines 37 Jahre alten Supermarktbesuchers, wie die Polizei mitteilte. Der 29-Jährige schlug den Mann daraufhin ins Gesicht und verletzte ihn leicht.

Mitarbeiterin mit Kiwi getroffen

Anschließend warf er den Angaben zufolge mit Lebensmitteln um sich. Mit einer Kiwi traf er eine 16 Jahre alte Supermarktmitarbeiterin im Gesicht und verletzte sie leicht. Beim Verlassen des Geschäfts spuckte er zudem einer 49 Jahre alten Kundin ins Gesicht. Er war laut Polizei verschwunden, als die Beamten eintrafen.

Doch der 29-Jährige stellte sich später selbst der Polizei. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Körperverletzung, Beleidigung sowie Sachbeschädigung ermittelt. Der Supermarkt sprach dem Mann den Angaben zufolge ein Hausverbot aus. Die Schadenshöhe war zunächst unklar. Die Verletzten mussten nicht ins Krankenhaus, der 37-Jährige begab sich laut einem Polizeisprecher selbst in Behandlung eines Arztes.