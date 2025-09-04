Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Kriminalität: Mann soll Ehefrau in Nürnberg getötet haben

Kriminalität

Mann soll Ehefrau in Nürnberg getötet haben

Ein Mann meldet sich bei der Polizei - die fährt zu seiner Wohnung und macht eine furchtbare Entdeckung.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Verdächtige meldete sich selbst bei der Polizei (Symbolbild)
    Der Verdächtige meldete sich selbst bei der Polizei (Symbolbild) Foto: David Young/dpa

    Eine 58 Jahre alte Frau ist tot in ihrer Wohnung in Nürnberg gefunden worden. Die Polizei geht von einer Gewalttat aus, tatverdächtig ist der 65 Jahre alte Ehemann der Getöteten. Er habe sich am Donnerstagmorgen selbst bei der Polizei gemeldet und angegeben, seine Frau getötet zu haben, sagte ein Sprecher. Daraufhin fand die Polizei die Leiche.

    Das Ehepaar hatte den Angaben zufolge gemeinsam in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gelebt. Die Hintergründe und der Ablauf der Tat waren zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth beantragte Untersuchungshaft für den 65-Jährigen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden