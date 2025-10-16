Mann soll Mieter mit Schusswaffe bedroht haben

Ein Mann soll seinen Mieter nach einem Streit in Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu) mit einer Schusswaffe bedroht haben. Spezialeinsatzkräfte nahmen den 51 Jahre alten Verdächtigen in einem Wohnhaus fest, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe der Mann Widerstand geleistet und sei leicht verletzt worden.

Der Vermieter habe den 30-jährigen Mann nach dessen Angaben am Mittwoch zudem mit einem Elektroimpulsgerät verletzt. Im Anschluss rief der Mieter die Polizei und kam in ein Krankenhaus. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten den Angaben nach mehrere Waffen. Details zu den Gegenständen nannte die Polizei nicht.

Gegen den 51-Jährigen, der mittlerweile wieder auf freiem Fuß ist, wird nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ermittelt. An dem Einsatz waren zahlreiche Polizeikräfte beteiligt. Gefahr für andere Menschen habe aber zu keiner Zeit bestanden.