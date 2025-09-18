Icon Menü
Kriminalität: Mann soll Partnerin getötet haben - Mordanklage

Kriminalität

Mann soll Partnerin getötet haben - Mordanklage

In Würzburg wird eine leblose Frau in einem Haus gefunden. Verdächtig ist ihr Partner. Dieser hatte auch den Notruf abgesetzt. Jetzt sitzt er im Gefängnis - wegen Mordverdachts.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Verdächtige im Fall einer im April in Würzburg gewaltsam getöteten Frau befindet sich in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft hat den Mann inzwischen angeklagt. (Symbolfoto)
    Der Verdächtige im Fall einer im April in Würzburg gewaltsam getöteten Frau befindet sich in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft hat den Mann inzwischen angeklagt. (Symbolfoto) Foto: Peter Kneffel/dpa

    Rund fünf Monate nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Würzburg hat die Staatsanwaltschaft ihren Partner wegen Mordes angeklagt. Das teilte ein Behördensprecher mit. Die Ermittler gehen nach früheren Angaben davon aus, dass der damals 45-Jährige aus Eifersucht gehandelt hat. Er soll der Frau im April mehrere Stichverletzungen zugefügt haben.

    Der Mann hatte nach der Attacke selbst den Notruf gewählt und sich am Tatort festnehmen lassen. Der Angeklagte kommt aus Aserbaidschan. Im Haus fanden die Beamten seine 45 Jahre alte Lebensgefährtin, die im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen starb.

