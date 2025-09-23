Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Kriminalität: Mann wegen Vergewaltigung auf dem Oktoberfest angezeigt

Kriminalität

Mann wegen Vergewaltigung auf dem Oktoberfest angezeigt

Ein 49-Jähriger wird nach schweren Vorwürfen von der Wiesnwache abgeführt. Was ist über den Vorfall bisher bekannt?
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein Sicherheitsdienst verständigte die Polizei (Archivbild).
    Ein Sicherheitsdienst verständigte die Polizei (Archivbild). Foto: Felix Hörhager/dpa

    Ein 49-Jähriger ist nach einem Wiesnbesuch wegen Vergewaltigung angezeigt worden. Der Mann habe am Montagabend in einem Bierzelt einer 21 Jahre alten Frau aus Nordrhein-Westfalen mehrfach über der Kleidung in den Intimbereich gefasst, teilte die Polizei mit. Das sei gegen ihren Willen geschehen. Die Frau habe den Sicherheitsdienst verständigt und dieser dann die Polizei. Beide wurden zur Wiesnwache gebracht.

    Der Mann wurde festgenommen. Im Laufe des Dienstags soll ein Ermittlungsrichter entscheiden, ob er in Untersuchungshaft muss.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden