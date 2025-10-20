Icon Menü
Mit Schreckschusspistole aus fahrendem Auto geschossen

Am Abend sind auf einmal bei einer keinen Ortschaften in Oberbayern Schüsse zu hören. Was ist passiert?
Von dpa
    Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Verdächtigen aufgenommen. (Symbolbild)
    Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Verdächtigen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: Oliver Killig/dpa-Zentralbild/dpa

    Unbekannte haben mehrere Schüsse aus einem fahrenden Auto auf ein Wohnhaus bei Flintsbach am Inn (Landkreis Rosenheim) abgefeuert. Die Täter schossen am Sonntag mit einer Schreckschusspistole aus dem Wagen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand, auch das Wohnhaus blieb unbeschädigt.

    Nach Angaben der Polizei wurde die Tat von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Das Bildmaterial werde derzeit ausgewertet und versucht, die Täter zu identifizieren.

