Mutmaßliche Drogenhändler bei Übergabe ertappt

Die Polizei hat im mittelfränkischen Schwabach zwei mutmaßliche Drogenhändler auf frischer Tat ertappt. Die beiden 17 und 18 Jahre alten Tatverdächtigen seien bei einer Übergabe auf einem Parkplatz von Kräften eines Spezialeinsatzkommandos festgenommen worden, teilte eine Sprecherin mit.

Mehr als 1,5 Kilogramm der Droge Crystal stellte die Polizei demnach sicher. Der 17-Jährige soll zudem eine scharfe Pistole bei sich gehabt haben. Ein Ermittlungsrichter erließ gegen beide Haftbefehl.

Bereits seit Juni hatte die Kriminalpolizei demnach erste Hinweise darauf, dass der 17-Jährige mit Drogen handeln soll. Dieser Verdacht habe sich in den folgenden Wochen erhärtet. In den Wohnungen der beiden in Schwabach stellte die Polizei weitere Beweismittel sicher und stieß in der Wohnung des 17-Jährigen zudem auf geringe Mengen der Droge Crystal.