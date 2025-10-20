Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Kriminalität: Mutmaßliche Einbrecher nach Flucht auf Autobahn gefasst

Kriminalität

Mutmaßliche Einbrecher nach Flucht auf Autobahn gefasst

Mitten auf der Autobahn endet die Flucht zweier Verdächtiger. Was aufmerksame Nachbarn damit zu tun haben.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei nimmt die beiden Verdächtigen auf der Autobahn fest. (Symbolbild)
    Die Polizei nimmt die beiden Verdächtigen auf der Autobahn fest. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa

    Zwei mutmaßliche Einbrecher sind bei ihrer Flucht mehrmals über eine Autobahn gelaufen. Die Polizei nahm die beiden jungen Männer im Alter von 19 und 20 Jahren schließlich am Samstag auf dem Standstreifen der A94 fest, wie es in einer Mitteilung hieß.

    Zuvor hatten aufmerksame Nachbarn beobachtet, wie sich die Verdächtigen an der Terrassentür eines Wohnhauses in Feldkirchen (Landkreis München) zu schaffen machten und den Notruf gewählt. Als Zivilbeamte eintrafen, flüchteten die beiden. Die Polizei setzte unter anderem einen Hubschrauber zur Verfolgung ein. Wegen des Polizeieinsatzes wurde die Autobahn zeitweise gesperrt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden