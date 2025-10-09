Icon Menü
Kriminalität: Mutmaßlicher Missbrauch von Kind: Mann verhaftet

Kriminalität

Mutmaßlicher Missbrauch von Kind: Mann verhaftet

Rund zwei Jahre lang soll ein Mann ein Kind sexuell missbraucht haben. Monate nach dem Haftbefehl stoppt die Bundespolizei den Mann in der Nähe der österreichischen Grenze.
Von dpa
    •
    •
    •
    Beamte der Bundespolizei fassten den Mann nahe der österreichischen Grenze. (Symbolbild)
    Beamte der Bundespolizei fassten den Mann nahe der österreichischen Grenze. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

    Beamte der Bundespolizei haben in Niederbayern einen Mann verhaftet, der ein Kind rund zwei Jahre lang sexuell missbraucht haben soll. Das Amtsgericht Bochum ordnete bereits im August die Untersuchungshaft des Mannes an, weil bei ihm Fluchtgefahr bestand, wie die Bundespolizei mitteilte. Ihm wurde schwerer sexueller Missbrauch eines Kindes vorgeworfen.

    Am Mittwoch kontrollierten die Beamten der Bundespolizei den Mann an der Raststätte Rottal-Ost (Landkreis Passau) an der Autobahn 3, wie es hieß. Sie stellten fest, dass der 48-Jährige von der Staatsanwaltschaft Bochum ausgeschrieben war. Gegen ihn liege ein dringender Verdacht vor. Daraufhin sei der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden.

