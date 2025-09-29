Icon Menü
Kriminalität: Mutter und Tochter in Umkleide gefilmt? Verdächtiger gesucht

Kriminalität

Mutter und Tochter in Umkleide gefilmt? Verdächtiger gesucht

Ein Unbekannter soll eine Fünfjährige und ihre Mutter in der Umkleide eines Schwimmbades gefilmt haben. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Täter filmte das Mädchen und ihre Mutter in einer Umkleide. (Symbolbild)
    Der Täter filmte das Mädchen und ihre Mutter in einer Umkleide. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Ein fünfjähriges Mädchen und ihre Mutter sollen in einer Schwimmbad-Umkleide in Arnstein (Landkreis Main-Spessart) heimlich von einem Mann gefilmt oder fotografiert worden sein. Die Mutter habe das Handy bemerkt und ihre Tochter darauf aufmerksam gemacht, teilte die Polizei mit. Der Täter zog daraufhin das Handy weg und flüchtete.

    Eine weitere Frau habe den Mann ebenfalls bemerkt, ihr Ehemann schaute auch in die Herrenumkleiden - sie fanden den Mann jedoch nicht mehr. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

