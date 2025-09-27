Nach Massenschlägerei gibt es neue Ermittlungserkenntnisse

Nach einer Schlägerei zwischen rund einem Dutzend Männer in Schwandorf steht für die Polizei fest: Es waren zwei rivalisierende arabische Gruppen. Die genauen Hintergründe müssten noch ermittelt werden, hieß es von einem Polizeisprecher. Er gab zusätzlich Entwarnung, es bestehe keine Gefahr für Andere.

Den Angaben zufolge waren etwa zehn bis 15 Männer am späten Freitagabend aufeinander losgegangen. Vier von ihnen seien dabei leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden. Waffen wurden demnach keine eingesetzt.

Als die Polizei ankam, sei nur ein kleiner Teil der Gruppe noch vor Ort gewesen - unter ihnen die Verletzten. Festgenommen wurde bislang keiner. Gegen die Beteiligten werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Polizei sucht noch nach einigen der Verdächtigen.