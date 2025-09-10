Passanten retten Jungen aus Wohnung nach Missbrauchsverdacht

Ein Junge im Grundschulalter ist in Nürnberg mutmaßlich Opfer eines sexuellen Missbrauchs geworden. Nach Angaben der Polizei soll ein 54-Jähriger das Kind am Samstagabend vom Spielplatz in seine Wohnung gelockt und dort missbraucht haben. Passanten seien aufmerksam geworden und den beiden gefolgt - nach mehrfachem Klingeln sei der Junge dann aus der Wohnung gekommen. Die Zeugen brachten ihn nach Hause und alarmierten die Polizei, wie die Ermittler am Mittwoch mitteilten. Ein Richter habe mittlerweile Haftbefehl gegen den 54-Jährigen erlassen.

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Missbrauchsverdacht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nürnberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis