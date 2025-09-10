Icon Menü
Kriminalität: Passanten retten Jungen aus Wohnung nach Missbrauchsverdacht

Kriminalität

Ein Mann lockt in Nürnberg ein Kind vom Spielplatz zu sich nach Hause. Aufmerksame Zeugen rufen die Polizei. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs.
Von dpa
    Aufmerksame Zeugen riefen die Polizei. (Symbolbild)
    Aufmerksame Zeugen riefen die Polizei. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa

    Ein Junge im Grundschulalter ist in Nürnberg mutmaßlich Opfer eines sexuellen Missbrauchs geworden. Nach Angaben der Polizei soll ein 54-Jähriger das Kind am Samstagabend vom Spielplatz in seine Wohnung gelockt und dort missbraucht haben. Passanten seien aufmerksam geworden und den beiden gefolgt - nach mehrfachem Klingeln sei der Junge dann aus der Wohnung gekommen. Die Zeugen brachten ihn nach Hause und alarmierten die Polizei, wie die Ermittler am Mittwoch mitteilten. Ein Richter habe mittlerweile Haftbefehl gegen den 54-Jährigen erlassen.

