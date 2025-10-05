Schlägerei in neu eröffnetem Club

In einem neu eröffneten Club im oberfränkischen Kronach ist es zu einer Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten gekommen. Nach Angaben der Polizei sollte ein 25-Jähriger in der Nacht auf Sonntag wegen aggressiven Verhaltens aus dem Lokal verwiesen werden.

Daraufhin habe sich ein Handgemenge zwischen mehreren Beteiligten entwickelt und ein Tierabwehrspray sei versprüht worden. Zwei Menschen wurden davon laut Polizei leicht verletzt.

Zudem sei ein 20 Jahre alter Sicherheitsmitarbeiter mit der Faust geschlagen und mit einer stark blutenden Gesichtsverletzung ins Krankenhaus gebracht worden.

Der Ablauf des Vorfalls sei unklar, die Polizei bat Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.