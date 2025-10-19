Icon Menü
Kriminalität: Sexueller Übergriff im Schwimmbad? - Ermittlungen gegen Mann

Kriminalität

Sexueller Übergriff im Schwimmbad? - Ermittlungen gegen Mann

Wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch wurde Haftantrag gegen einen 62-Jährigen gestellt. Zwei Schülerinnen hatten sich beim Bademeister eines Schwimmbades in Stein bei Nürnberg gemeldet.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    In Stein bei Nürnberg nahm die Polizei einen Mann wegen eines mutmaßlichen Sexualdelikts fest. (Symbolbild)
    In Stein bei Nürnberg nahm die Polizei einen Mann wegen eines mutmaßlichen Sexualdelikts fest. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Wegen eines mutmaßlich sexuellen Übergriffs in einem Schwimmbad in Stein bei Nürnberg ermittelt die Polizei gegen einen 62-jährigen Mann. Zwei Mädchen im Alter von zehn und zwölf Jahren hätten sich nach dem Vorfall am Samstagnachmittag einem Bademeister anvertraut, teilte die Polizei mit.

    Der Angestellte des Schwimmbades habe den Verdächtigen festgehalten, bis die Polizei ihn festnehmen konnte. Gegen den 62-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern ermittelt.

    Konkret soll der Mann sich den Mädchen in einem Wasserbecken mit Liegefläche genähert und sie oberhalb der Badekleidung im Intimbereich angefasst haben. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen den Verdächtigen.

