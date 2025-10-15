Spaziergänger entdeckt menschliche Überreste im Wald

Menschliche Überreste und Kleidungsstücke hat ein Spaziergänger in einem Waldstück bei Fürstenzell gefunden. Die Beamten sperrten das Gebiet am Dienstag um den Fundort nahe der Staatsstraße, die Fürstenzell und Passau verbindet, ab. Das Waldstück im Landkreis Passau soll nun nochmals unter anderem mit Polizeihunden abgesucht werden, wie die Polizei mitteilte.

Die Identität der gefundenen Person war zunächst unklar. Es müsse selbst noch geklärt werden, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handle, sagte ein Polizeisprecher. Auch zu den näheren Todesumständen gibt es demnach noch keine Erkenntnisse. Die Kriminalpolizei Passau ermittelt.