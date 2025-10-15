Icon Menü
Kriminalität: Spaziergänger entdeckt menschliche Überreste im Wald

Kriminalität

Spaziergänger entdeckt menschliche Überreste im Wald

Bei einem Spaziergang macht ein Mann einen grausamen Fund. Noch sind viele Fragen offen. Polizeihunde sollen helfen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sperrt den Fundort ab. (Symbolbild)
    Die Polizei sperrt den Fundort ab. (Symbolbild) Foto: Sebastian Kahnert/dpa

    Menschliche Überreste und Kleidungsstücke hat ein Spaziergänger in einem Waldstück bei Fürstenzell gefunden. Die Beamten sperrten das Gebiet am Dienstag um den Fundort nahe der Staatsstraße, die Fürstenzell und Passau verbindet, ab. Das Waldstück im Landkreis Passau soll nun nochmals unter anderem mit Polizeihunden abgesucht werden, wie die Polizei mitteilte.

    Die Identität der gefundenen Person war zunächst unklar. Es müsse selbst noch geklärt werden, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handle, sagte ein Polizeisprecher. Auch zu den näheren Todesumständen gibt es demnach noch keine Erkenntnisse. Die Kriminalpolizei Passau ermittelt.

