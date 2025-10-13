Streit um Mietsache - Opfer geschlagen und ausgeraubt

Im Streit um eine Mietsache ist ein Mann im schwäbischen Memmingen gewürgt, geschlagen, mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt worden. Die zwei Verdächtigen, ein 50-Jähriger und eine 31-Jährige, sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte. Sie sollen das Opfer Ende September traktiert haben. Der Mann wurde leicht verletzt. Zudem wurden sein Wohnungsschlüssel sowie sein Mobiltelefon geraubt. Worum es bei dem Streit genau ging, war zunächst unklar.

