Transporter mit mutmaßlich gestohlener Kleidung gestoppt

Die Polizei in Oberfranken hat einen Transporter mit einer großen Menge mutmaßlich gestohlener Kleidung gestoppt. Man schätze den Wert der Textilien auf etwa 50.000 Euro, teilten die Ermittler mit. Am Sonntag kontrollierten Beamte der Grenzpolizei an der Autobahn 93 bei Selb (Landkreis Wunsiedel) den Wagen mit brandenburgischem Kennzeichen. Dieser war den Angaben zufolge randvoll mit nagelneuen Kleidungsstücken. An vielen seien noch Preisschilder und Diebstahlsicherungen befestigt gewesen. Wie viele Kleidungsstücke es waren, konnte eine Polizeisprecherin nicht sagen.

In dem Transporter aus dem Landkreis Teltow-Fläming saßen nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft ein Mann und eine Frau. Diese hätten weder erklären können, woher sie die Kleidung hatten, noch nachweisen können, dass sie diese rechtmäßig gekauft hatten.

Bisher gehen die Ermittler davon aus, dass die Textilartikel aus verschiedenen Geschäften in Nordbayern stammen. Ein Ermittlungsrichter erließ den Angaben zufolge Haftbefehl gegen die beiden 37 Jahre alten Verdächtigen. Ihnen wird gewerbsmäßige Hehlerei vorgeworfen.