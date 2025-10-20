Icon Menü
Kriminalität: Überfall auf Reisebus auf der Autobahn

Kriminalität

Überfall auf Reisebus auf der Autobahn

Ein Reisebus ist nachts auf der Autobahn unterwegs – und wird überfallen. Wo sind die Tatverdächtigen?
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    In Niederbayern sollen Unbekannte einen Reisebus überfallen haben. (Symbolbild)
    In Niederbayern sollen Unbekannte einen Reisebus überfallen haben. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Unbekannte sollen in Niederbayern auf der Autobahn in der Nacht einen Reisebus überfallen haben. Wie die Polizei mitteilte, sollen die drei Verdächtigen in der Nacht zum Montag den Reisebus mittels Signalen an der Ausfahrt Aiglsbach (Landkreis Kelheim) zum Abfahren von der A93 und zum Anhalten gebracht haben. Die mutmaßlichen Täter täuschten vor, eine Kontrolle durchzuführen.

    Nach Polizeiangaben sollen sie jedoch Bargeld und Dokumente der Insassen verlangt haben. Sie sollen auch Schusswaffen dabeigehabt haben. Nach der Tat sollen sie in einem Auto Richtung München geflohen sein. Die Fahndung blieb zunächst erfolglos, wie es weiter hieß. Die Businsassen blieben unverletzt. Weitere Details nannte die Polizei nicht.

