Kriminalität: Unbekannte stehlen rund 200 Liter Diesel von Baustelle

Kriminalität

Unbekannte stehlen rund 200 Liter Diesel von Baustelle

Nachts schlagen Diebe auf einer Baustelle im Landkreis Main-Spessart zu: Sie stehlen Diesel aus einem Vorratstank.
Von dpa
    Die Diebe haben es auf Diesel abgesehen. (Symbolfoto)
    Die Diebe haben es auf Diesel abgesehen. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa

    Unbekannte haben im Landkreis Main-Spessart etwa 200 Liter Diesel von einer Baustelle gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, brachen die Täter auf einer Baustelle in Lohr zunächst einen Bauwagen auf und durchsuchten ihn. Anschließend brachen sie demnach den Verschluss eines Dieselvorratstanks auf und zapften den Diesel ab. Der Diebstahl fand den Angaben zufolge zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen statt.

