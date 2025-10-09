Verteidiger fordern Freispruch in Mordprozess ohne Leiche

Was ist mit einer 33 Jahre alten Prostituierten passiert, die seit August 2024 verschwunden ist? Ein 74-Jähriger aus Oberfranken steht seit Juli wegen Mordes vor Gericht. Doch auch zum Ende des Prozesses am Landgericht Bamberg herrscht weiter Unklarheit über das Verbleiben der jungen Frau.

Die Staatsanwaltschaft ist vom zunächst angeklagten Vorwurf des Mordes mittlerweile abgerückt und hat sich in ihrem Plädoyer für eine Verurteilung wegen Totschlags ausgesprochen. Sie fordert eine Freiheitsstrafe von 14 Jahren und drei Monaten. Ein Anwalt der Eltern als Nebenkläger hält dagegen am Vorwurf des Mordes aus niedrigen Beweggründen fest und fordert zudem Schmerzensgeld vom Angeklagten, weil die Familie aufgrund der fehlenden Leiche mit dem Fall nicht abschließen könne.

Verteidiger fordern einen Freispruch

Ganz anders sehen das die beiden Verteidiger. Sie fordern einen Freispruch, weil die Tat ihrem Mandanten nicht nachzuweisen sei. Die Indizienkette der Staatsanwaltschaft sei bei der Beweisaufnahme in sich zusammengefallen. Stattdessen sind die Verteidiger des Mannes überzeugt, dass die junge Frau aus der Prostitution aussteigen wollte und vermutlich abgetaucht ist.

Die 33-Jährige war am 2. August 2024 von Verwandten als vermisst gemeldet worden. Zuletzt wurde sie bei dem Deutschen in Eggolsheim bei Forchheim gesehen. Die beiden hatten sich laut Anklage 2023 in einem Saunaclub in Nürnberg kennengelernt und waren anschließend ein Paar. Sie sollen geplant haben, gemeinsam in die bulgarische Heimat der Frau auszuwandern. Zur Finanzierung dieses Plans verkaufte der 74-Jährige ein Grundstück und überwies der Frau mehrmals hohe Geldsummen.

Leiche bis heute nicht gefunden

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sich die 33-Jährige am Nachmittag des 1. August von dem Mann getrennt hatte und in ihre bulgarische Heimat fahren wollte. Weil die künftige Lebensplanung des 74-Jährigen damit zerbrochen sei und weil er wütend über die Trennung gewesen sei, soll der Angeklagte nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft die junge Frau getötet und ihre Leiche an einen bis heute unbekannten Ort gebracht haben.

Ein Urteil soll nächste Woche Freitag (17. Oktober) verkündet werden.