Wegen Beziehungsproblemen: Frau erfindet sexuellen Übergriff

Wegen Beziehungsproblemen soll eine Frau nach Polizeiangaben einen sexuellen Übergriff erfunden haben. Die junge Frau habe in ihrer Vernehmung am Dienstag eingeräumt, dass die Tat nicht stattgefunden habe, teilte die Polizei mit.

Zuvor hatte sie Anzeige erstattet und angegeben, am Sonntagabend in einem Waldstück bei Röthenbach an der Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land) von einem Unbekannten zu Boden gerissen und sexuell missbraucht worden zu sein. Der Mann sei danach geflüchtet. Die Polizei leitete nun ein Verfahren wegen Vortäuschens einer Straftat ein.