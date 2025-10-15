Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Kriminalität: Wegen Beziehungsproblemen: Frau erfindet sexuellen Übergriff

Kriminalität

Wegen Beziehungsproblemen: Frau erfindet sexuellen Übergriff

Nach einer Anzeige wegen sexuellen Missbrauchs gesteht eine Frau, dass der Vorfall nicht stattgefunden hat. Nun droht ihr ein Verfahren.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein Verfahren wegen Vortäuschens einer Straftat wurde nun eingeleitet. (Symbolbild)
    Ein Verfahren wegen Vortäuschens einer Straftat wurde nun eingeleitet. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Wegen Beziehungsproblemen soll eine Frau nach Polizeiangaben einen sexuellen Übergriff erfunden haben. Die junge Frau habe in ihrer Vernehmung am Dienstag eingeräumt, dass die Tat nicht stattgefunden habe, teilte die Polizei mit.

    Zuvor hatte sie Anzeige erstattet und angegeben, am Sonntagabend in einem Waldstück bei Röthenbach an der Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land) von einem Unbekannten zu Boden gerissen und sexuell missbraucht worden zu sein. Der Mann sei danach geflüchtet. Die Polizei leitete nun ein Verfahren wegen Vortäuschens einer Straftat ein.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden