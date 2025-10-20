Zwei Jungen prügeln auf Zwölfjährigen am Bahnhof ein

Zwei Jungen haben einen zwölfjährigen Schüler am Bahnhof Parsberg (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) massiv angegriffen. Die beiden Minderjährigen stießen den Schüler am Freitag zu Boden, traten ihm in den Bauch und schlugen ihm auf den Kopf, wie die Bundespolizei mitteilte. Einer der Verdächtigen soll ebenfalls zwölf Jahre alt sein.

Eine Lehrerin hatte den Vorfall am Bahnhof beobachtet und die Polizei gerufen. Bevor die Beamten eintrafen, seien die Verdächtigen bereits geflohen. Die Polizisten übergaben den verletzten Jungen schließlich seinem Vater.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Unter anderem werden Videoaufzeichnungen ausgewertet. Eine Strafe werde es für den Verdächtigen nicht geben, da dieser im Alter von zwölf Jahren strafunmündig ist, wie eine Sprecherin der Bundespolizei sagte. Das Jugendamt werde aber über den Vorfall informiert.