Zwei Tote in verrauchtem Haus gefunden

Rettungskräfte haben zwei Tote in einem verrauchten Haus in Niederbayern gefunden. Es handle sich bei den beiden mutmaßlich um ein Ehepaar im Alter von 83 Jahren, das in dem Haus in Spiegelau (Landkreis Freyung-Grafenau) nahe der Grenze zu Tschechien wohnte, teilte die Polizei mit. Wie die beiden Menschen gestorben sein könnten, blieb zunächst unklar. Die Kripo Passau ermittle dazu ebenso wie zur Ursache für den Rauch, hieß es.

Den Rauch im Haus bemerkt hatten laut Polizei Mitarbeitende eines Pflegedienstes am Mittwochmorgen. Daraufhin hätten diese einen Notruf abgesetzt. Später fanden Rettungskräfte die beiden Leichen. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei waren am Vormittag weiter im Einsatz.