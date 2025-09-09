Reihenhäuser nach Brand nicht bewohnbar - Polizei ermittelt

Nach einem Brand sind vier Reihenhäuser in Straubing nicht mehr bewohnbar. Das sagte ein Polizeisprecher. Die Kriminalpolizei werde am Dienstag die Brandstelle untersuchen, um die Ursache des Feuers herausfinden zu können.

Am Montag war der Dachstuhl eines Reihenhauses in der niederbayerischen Stadt in Brand geraten. Das Feuer griff auf die angrenzenden Häuser über. Drei der elf Bewohner erlitten nach Angaben der Polizei leichte Rauchvergiftungen. Vier Feuerwehrleute wurden ebenfalls verletzt.