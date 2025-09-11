Icon Menü
Kurioser Diebstahl: 100 Kilogramm Birnen von Baum gestohlen

Kurioser Diebstahl

100 Kilogramm Birnen von Baum gestohlen

Ein Birnbaum in Oberfranken steht plötzlich leer - von den Früchten und möglichen Dieben fehlt jede Spur.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Frau bemerkte, dass ihre Birnen fehlten und ging zur Polizei. (Symbolbild)
    Die Frau bemerkte, dass ihre Birnen fehlten und ging zur Polizei. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa

    Etwa 100 Kilogramm Birnen haben Unbekannte von einem Baum in Oberfranken gestohlen. Die 87 Jahre alte Besitzerin des Birnbaums bemerkte, dass die Früchte fehlten und informierte die Polizei, wie die Beamten mitteilten. Die Täter haben sich demnach zwischen Montagabend und Dienstagvormittag an dem Baum in Thierstein (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) bedient. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf circa 250 Euro.

