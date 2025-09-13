Icon Menü
Kurioses: Spritztour mit Laderaupe über Felder gemacht

Kurioses

Spritztour mit Laderaupe über Felder gemacht

Mit einer Baumaschine fuhr ein Unbekannter über mehrere Felder und hinterließ ein ordentliches Chaos. Doch wie konnte er das Fahrzeug starten?
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Unbekannte parkte die Raupe nach seiner Spritztour wieder in der Nähe. (Symbolbild)
    Der Unbekannte parkte die Raupe nach seiner Spritztour wieder in der Nähe. (Symbolbild) Foto: Philipp Schulze/dpa

    Mit einer Laderaupe hat ein Unbekannter in Würzburg eine Spritztour gemacht. Der Fahrer habe die Scheibe des Fahrzeugs eingeschlagen, die Baumaschine mit einem mitgebrachten Schlüssel gestartet und sei über einen Feldweg und mehrere Äcker gefahren, teilte die Polizei mit. Auf seiner Fahrt schob der Unbekannte mit der Schaufel Erde über die Felder. Zudem beschädigte er ein Verkehrsschild.

    Als die Bauarbeiter am Freitag zurückkamen, bemerkten sie den Ausflug des Unbekannten, da das Fahrzeug nicht mehr an derselben Stelle stand. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar. Die Beamten müssten dafür die Eigentümer der Felder ermitteln, sagte ein Sprecher. Ebenso blieb unklar, woher der Unbekannte den Schlüssel zum Starten der Baumaschine hatte.

