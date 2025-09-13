Spritztour mit Laderaupe über Felder gemacht

Mit einer Laderaupe hat ein Unbekannter in Würzburg eine Spritztour gemacht. Der Fahrer habe die Scheibe des Fahrzeugs eingeschlagen, die Baumaschine mit einem mitgebrachten Schlüssel gestartet und sei über einen Feldweg und mehrere Äcker gefahren, teilte die Polizei mit. Auf seiner Fahrt schob der Unbekannte mit der Schaufel Erde über die Felder. Zudem beschädigte er ein Verkehrsschild.

Als die Bauarbeiter am Freitag zurückkamen, bemerkten sie den Ausflug des Unbekannten, da das Fahrzeug nicht mehr an derselben Stelle stand. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar. Die Beamten müssten dafür die Eigentümer der Felder ermitteln, sagte ein Sprecher. Ebenso blieb unklar, woher der Unbekannte den Schlüssel zum Starten der Baumaschine hatte.