Staubsaugerroboter geht auf Reisen

Ein Saugroboter hat sich in Mittelfranken aus dem Staub gemacht. Der Roboter habe sich am Freitagmorgen in dem Feinkostladen seines Besitzers in Dinkelsbühl (Landkreis Ansbach) festgefahren und sei offline gegangen, teilte die Polizei mit. Das meldete der Roboter seinem 53 Jahre alten Besitzer. Der Mann überprüfte daraufhin die Videoaufnahmen seines Ladens.

Auf den Aufnahmen war laut Polizei zu sehen, wie sich der Staubsaugerroboter auf den Weg aus dem ebenerdigen Geschäft macht. Nach Verlassen des Ladens rollte er auf die Straße. Kurz darauf habe ein Passant das Gerät an sich genommen und es ausgeschaltet.

Die Polizei habe den 32 Jahre alten Passanten ausfindig gemacht, hieß es. Den Beamten sagte der Mann, dass er den Roboter am nächsten Tag beim Fundbüro abgeben wollte. Das Gerät wurde dem Besitzer zurückgegeben.