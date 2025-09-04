Icon Menü
Ladung verloren: Tonnenweise Kartoffeln auf Straße verteilt

Ladung verloren

Tonnenweise Kartoffeln auf Straße verteilt

Ein Landwirt ist mit zwei Anhängern voller Kartoffeln unterwegs. Dann platzt ein Reifen. Seine Ladung kommt deshalb nicht vollständig am Ziel an.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Rund Sechs Tonnen Kartoffeln verlor der Landwirt auf der B2. (Symbolbild)
    Rund Sechs Tonnen Kartoffeln verlor der Landwirt auf der B2. (Symbolbild) Foto: picture alliance / ZB

    Ein Landwirt hat in Schwaben tonnenweise Kartoffeln auf einer Straße verloren. Der 48-Jährige war mit seinem Traktor und zwei beladenen Anhängern unterwegs, als ein Anhängerreifen platzte, wie die Polizei mitteilte. Dadurch geriet sein Gespann ins Schlingern und die Bordwand öffnete sich. Durch das Malheur fielen rund sechs Tonnen Kartoffeln am Mittwochabend bei Kaisheim (Landkreis Donau-Ries) auf die Bundesstraße 2. Nach rund einer Stunde Aufräumarbeiten konnte die B 2 wieder normal befahren werden.

