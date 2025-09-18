Icon Menü
Landkreis Augsburg: Mehrfamilienhaus nach Verpuffung geräumt

Landkreis Augsburg

Mehrfamilienhaus nach Verpuffung geräumt

Nach einer Verpuffung im Heizungskeller eines Wohnhauses tritt Gas aus. Rund 50 Menschen müssen das Gebäude verlassen.
Von dpa
    Die Feuerwehr rückte in der Nacht zu einem Einsatz in Königsbrunn aus. (Symbolbild)
    Die Feuerwehr rückte in der Nacht zu einem Einsatz in Königsbrunn aus. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa

    Nach einer Gasverpuffung ist in Königsbrunn (Landkreis Augsburg) ein Mehrfamilienhaus mit rund 50 Bewohnern geräumt worden. Der Vorfall am späten Mittwochabend sei durch ein defektes Heizungsventil ausgelöst worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Dabei sei auch Gas ausgetreten. Verletzt wurde laut dem Sprecher niemand.

    Der Hausmeister habe die Verpuffung im Heizungskeller des Gebäudes bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Rund zwei Stunden später hätten Techniker des Versorgers den Schaden behoben und die Menschen konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

