Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Landkreis Bayreuth: Mehr als 80.000 Euro bei Einbruch in Touristenbüro gestohlen

Landkreis Bayreuth

Mehr als 80.000 Euro bei Einbruch in Touristenbüro gestohlen

Zeugen entdecken eine eingeschlagene Scheibe an der «Tourist Information» in Warmensteinach. Was die bislang unbekannten Täter erbeutet haben, stellt sich schließlich bei der Spurensicherung heraus.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Mehr als 80.000 Euro sollen die Täter aus einem Geldautomaten in dem Gebäude gestohlen haben. (Symbolbild)
    Mehr als 80.000 Euro sollen die Täter aus einem Geldautomaten in dem Gebäude gestohlen haben. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa

    Bei einem Einbruch in einem Touristenbüro im Landkreis Bayreuth sind mehr als 80.000 Euro Bargeld gestohlen worden. Zeugen hätten am Samstag eine eingeschlagene Scheibe der «Tourist Information» in Warmensteinach gemeldet, teilte die Polizei mit.

    Bei der Spurensicherung fanden die Ermittler demnach am Sonntag heraus, dass die bislang unbekannten Täter Geld aus einem Automaten in dem Gebäude gestohlen hatten. Der Einbruch soll den Angaben zufolge in der Nacht auf Samstag passiert sein. In der Nähe des Tatorts hätten Polizisten zudem Feuerlöscher aus dem Touristenbüro gefunden. Die Polizei suchte nach Zeugen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden