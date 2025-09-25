Icon Menü
Landkreis Lindau: Autofahrer stirbt bei Unfall auf Landstraße

Landkreis Lindau

Autofahrer stirbt bei Unfall auf Landstraße

Ein Auto kommt auf regennasser Straße von der Spur ab – und kracht in einen entgegenkommenden Wagen. Für einen der Fahrer kommt jede Hilfe zu spät.
Von dpa
    Ein junger Autofahrer verunglückt auf der Landstraße. (Symbolbild)
    Ein junger Autofahrer verunglückt auf der Landstraße. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa

    Bei einem Unfall im schwäbischen Landkreis Lindau ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Sein Wagen war am Mittwochabend auf der regennassen Landstraße am Ortseingang Bodolz ins Schleudern geraten und daraufhin von einem entgegenkommenden Auto gerammt worden, wie die Polizei mitteilte. Der 20-Jährige erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle. Ob er zu schnell gefahren war, ist laut Polizei Gegenstand der Ermittlungen. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos wurde leicht verletzt.

